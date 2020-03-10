РИАМО - 10 мар. В Московской области на 10 неделе заболеваемость ОРВИ не превысила пороговых значений, вирус гриппа составляет 55% от числа заболевших, сообщается на сайте управления Роспротребнадзора по Подмосковью.

«По данным оперативного мониторинга в циркуляции доля вирусов гриппа составляет 55% от числа находок, доля вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, РС-вирусы и других) составляет 45%», - отмечается в материале.

Для профилактики гриппа и ОРВИ стоит сократить пребывания в местах с большим количеством людей, не находиться рядом и не контактировать с теми, у кого есть признаки заболевания. Дома нужно мыть руки после улицы и общественного транспорта, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.

Специалисты ведомства советуют ввести в рацион продукты, содержащие витамин С: клюкву, бруснику и лимон. По рекомендации врача необходимо принимать препараты, поднимающие иммунитет. При контактах с уже зараженными людьми - использовать противовирусный препарат по рецепту врача.

Чтобы предотвратить заболевание, нужно вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансировать питание и заниматься физкультурой.