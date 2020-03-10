РИАМО - 10 мар. Теперь во всех отделениях «Почты России» в Москве и Подмосковье можно платить картой, установили почти 4,25 тысячи терминалов для бесконтактных платежей, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«За безналичную оплату можно оформить отправку посылок, бандеролей, заказных писем и экспресс-доставку, приобрести почтовые конверты и марки, канцелярские товары или товары собственной почтовой розницы», - отмечается в сообщении.

Более 600 тысяч покупок в период с октября по декабрь 2019 года совершили по карте, большая часть из них в столичных отделениях.

Каждый второй клиент почты расплачивается картой, принимаются карты систем Visa, MasterCard и МИР.

Для бесперебойной работы терминалов почтовые отделения оснастили высокоскоростным интернетом.

Оснащение терминалами отделений почты – важный проект, потому что во многих селах нет банковских отделений, где жители могли бы снять наличные или пополнить карту.