РИАМО - 10 мар. В министерстве транспорта Московской области посоветовали водителям не менять резину на автомобиле на летнюю, несмотря на теплую погоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Рекомендованная среднесуточная температура для замены зимней резины на летнюю - плюс 7 градусов в течение недели», - говорится в сообщении.

В регионе наблюдаются нестабильные погодные условия. К концу недели синоптики прогнозируют днем плюсовую температуру, а ночью, утром и вечером - похолодание до минус 5 градусов. Из-за такой температуры на дорогах может образоваться гололедица.