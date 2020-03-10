РИАМО - 10 мар. Надзорные органы осуществили проверки по 17 объектам капитального строительства в Московской области за неделю, проверки были проведены в Балашихе, Сергиево-Посадском округе, Красногорске и других муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«За прошедшую неделю инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с ГБУ Московской области «Мособлстройцнил» провели проверки 17 объектов капитального строительства и выполнили 72 обследования», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Гарибян отметил, что на текущей неделе запланированы совместные проверки 19 объектов строительства.

Внеплановые проверки по установлению законности строительства объектов прошли на Ярославском шоссе в Сергиево-Посадском городском округе, на улице Никольская в городском округе Балашиха, на 2-й Пролетарской улице в городском округе Пущино, в деревне Красные Холмы городского округа Чехов, в деревнях Первомайское и Андреевское городского округа Истра.

На прошлой неделе во время плановых и внеплановых проверок надзорных объектов сотрудники регионального Главгосстройнадзора и Мособлстройцнила проверили строящуюся школу на 1,1 тысячи мест на шоссе Энтузиастов и пристройку к школе №30 на улице Летной в Балашихе. В микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск проверили три строящихся жилых дома (К2, К3, К4) и детский сад на 250 мест ЖК «Серебрица».

В поселке Тучково Рузского городского округа проинспектировали школу на 550 мест, а в городском округе Клин – школу на 1,1 тысячи мест на улице Клинская. Также проверили трехэтажный многоквартирный жилой дом в поселке Шувое городского округа Егорьевск и школу на 500 мест, которая возводится в поселке Пески Коломенского городского округа.