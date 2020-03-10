РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 мар. Крестьянско-фермерское хозяйство «Цветков» в деревне Мишнево подмосковного Щелкова приобрело 80 голов крупного рогатого скота, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Фермерским хозяйством были получены 80 дойных коров черно-пестрой голштинизированной породы. Сейчас в хозяйстве 240 голов дойного стада, в течение 2020 года их количество планируют увеличить до 350», - говорится в сообщении.

КФХ является одним из крупнейших на территории городского округа. Производительность хозяйства составляет порядка 2 тысяч тонн молока в год. Также хозяйство выпускает сыры, творог, сметану, йогурты и другие молочные продукты.