РИАМО - 10 мар. Количество участников и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников выросло в Московской области в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В Подмосковье завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в нем приняли участие свыше 9 тысяч ребят, что на 40% больше прошлогодних показателей», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что по итогам прошедшего этапа сформируют команду учащихся из Московской области для участия в заключительном этапе.

На региональном этапе школьники показывали свои знания по 24 предметам. Результаты испытаний оказались лучше, чем в прошлом году. Победителями стали 698 человек, в 2019 году их было чуть больше 450.

«Призерами стали почти 3,2 тысячи ребят, это на одну тысячу больше прошлогодних показателей. Олимпиадное движение в регионе набирает обороты, все больше ребят пополняют его ряды. Лучшим из лучших желаю достойно представить свои учреждения на заключительном этапе», – резюмировала министр.