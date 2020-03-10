РИАМО - 10 мар. Особо охраняемые природные территории в Москве следует исключить из сферы действия Градостроительного кодекса, сообщила во вторник руководитель общественной организации «Московское городское общество защиты природы», ответственный редактор Красной книги Москвы Галина Морозова.

В Мосгордуме прошел круглый стол на тему «Особо охраняемые природные территории в городе Москве: кризис режима особой охраны».

«В закон об особо охраняемых природных территориях нужно включить специальный раздел, который регламентировал бы допустимую градостроительную деятельность на землях ООПТ, которая была связана с реализацией тех функций, которые закреплены за этими ООПТ», - сказала Морозова.

Как отмечается на сайте Мосгордумы, заседание круглого стола прошло по инициативе члена комиссии по экологической политике Елены Янчук. Депутат считает, что необходимо усовершенствовать существующие столичные законы, чтобы усилить режим охраны и защиты ООПТ.

«Природа сама себя не защитит и не наймет себе адвоката. Но есть мы, заинтересованные москвичи, специалисты, понимающие ценность ООПТ именно в качестве резервата дикой природы и биоразнообразия, общественные деятели, журналисты и депутаты», - сказала Янчук.

Участники обсуждения пришли к выводу о необходимости утверждения государственной программы Москвы по охране окружающей среды.