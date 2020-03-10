РИАМО - 10 мар. Первая декада марта в Москве побила все рекорды и стала самой теплой за всю историю наблюдений за погодой, средняя температура - плюс 4,7 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Средняя температура (с учетом сегодняшнего дня) в ней (декаде - ред.) составила плюс 4,7 градуса, и подобного еще не наблюдалось», - говорится в материале.

Положительная температура в первой декаде марта была в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах, тогда она составляла от 1,2 до 2,6 градуса. Самый теплый март был зафиксирован в 2007 году, но тогда в первой мартовской декаде температура составила 1,2 градуса.

А рекордсменами по количеству осадков первые десять дней марта не станут. Самым дождливым в этот период стал 2016 год, когда выпало 43,2 миллиметра осадков при месячной норме 34 миллиметра.