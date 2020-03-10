РИАМО - 10 мар. По программе реновации в Москве ведется строительство 158 жилых домов площадью 2,2 миллиона квадратных метров, три из них начали строить в марте текущего года, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В настоящее время по программе реновации идет строительство 158 жилых домов мощностью 2,2 миллионов квадратных метров. В этом месяце строительные работы начали на трех площадках ­– в районах Тимирязевский, Выхино-Жулебино и Гольяново», – отметил Бочкарев.

По словам заместителя мэра, с начала действия программы завершено строительство 54 домов площадью 0,7 миллиона квадратных метров, 49 из них передано под заселение.

«Новые квартиры уже получили свыше 15 тысяч москвичей, еще более семи тысяч участников программы находятся в процессе переезда или оформления документов», – добавил Бочкарев.

Программа реновации действует с 2017 года. Предполагается, что в ее рамках будет расселено 350 тысяч квартир. В программу включено 5174 дома. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

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