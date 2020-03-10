РИАМО – 10 мар. В Подмосковье запустили программу по приведению в порядок мест памяти к 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне, всего благоустроят почти 700 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Всего в Московской области свыше 3 тысяч памятников и монументов, посвященных сражениям в Великой Отечественной войне. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие – маленькие, но олицетворяющие знаковые события. В порядок будут приведены 696 объектов», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В порядок приведут не только памятники и монументы, но также могилы и памятные доски.

Хайкин подчеркнул, что все работы должны проходить с уважительным и бережным отношением к символам Победы.

Все работы будут согласованы с жителями и членами Общероссийского народного фронта. На каждом объекте, в зависимости от потребности, будет определен свой перечень работ. Проведут ремонт, замену элементов объекта, в том числе лавочек и урн. Также планируются полировка мраморных плит, ремонт ограждений, обустройство газонов и клумб, высадка деревьев и кустарников.

Министерство благоустройства Подмосковья разработало рекомендации по содержанию и приведению в нормативное состояние мест памяти погибших при защите Отечества при подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.