РИАМО - 10 мар. В минувшем году общий объем оборота оптовой торговли в Подмосковье вырос на 15% и составил около 7 триллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Обследование конъюнктуры и деловой активности организаций оптовой торговли в 4 квартале 2019 года показало, что экономическая ситуация на оптовом рынке региона по сравнению с аналогичным периодом 2018 года улучшилась на 11,1%. Это способствовало росту оборота оптовой и розничной продукции в минувшем году.

«За январь-декабрь 2019 года в сопоставимых ценах оборот оптовой торговли организаций и индивидуальных предпринимателей с основным видом экономической деятельности «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» увеличился к соответствующему периоду 2018 года на 19,9%, общий объем оборота оптовой торговли вырос на 15% и составил около 7 триллионов рублей», - отметил зампред правительства региона Вадим Хромов.

Также в Подмосковье вырос индекс предпринимательской уверенности, который характеризует деловой климат в сфере торговли. Он увеличился на 1,9% и составил 1,1%.