РИАМО - 10 мар. Правом бесплатного проезда общественном транспорте Подмосковья в честь Международного женского дня воспользовались 1,5 миллиона женщин 8 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Самым популярным видом транспорта в этот день стали автобусы, услугами которых воспользовались более 1 миллиона женщин. Электричками 8 марта воспользовались 440 тысяч женщин», - говорится в сообщении.

На территории Подмосковья и Москвы 8 марта женщины смогли воспользоваться правом бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта. Такое решение было принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Участие в акции приняли все перевозчики общественного транспорта. 8 марта на линиях работало более 7,5 тысячи автобусов и свыше 490 электричек.

Также в честь праздника в транспорте женщинам подарили 15 тысяч букетов, 10 тысяч шоколадок и открыток. В автобусах, в электричках, на крупных станциях и автовокзалах звучали аудиопоздравления.

Кроме того, 3 тысячи автобусов, крупные железнодорожные станции и станции МЦД украсили воздушными шариками, праздничными лентами и открытками.

Женщины просто проходили в салон транспортного средства без оплаты для бесплатного проезда на автобусах областных и столичных перевозчиков. А на железнодорожном транспорте, МЦД, метро и МЦК для женщин открыли турникеты.

Представительниц прекрасного пола поздравила компания «Аэроэкспресс», которая подарила бесплатный проезд на экспресс-автобусе от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево.