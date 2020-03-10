РИАМО - 10 мар. Бывший декан химического факультета МГУ, президент академии РАН Валерий Лунин скончался 9 марта в столице, ему было 80 лет, сообщается на официальном сайте Московского государственного университета.

«Коллектив Московского университета выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», - говорится в сообщении.

Лунин был деканом химического факультета МГУ с 1992 по 2018 годы. Является автором научных работ в области физхимии поверхности и гетерогенного катализа. Разработал теоретические основы создания нового класса гетерогенных катализаторов на базе интерметаллидов и их гидридов. Открыл и исследовал явление ускорения структурных и фазовых превращений в полиметаллических системах под влиянием водорода гидридных фаз.