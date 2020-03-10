РИАМО - 10 мар. Движение пассажирских поездов между Москвой и Улан-Батором остановили со вторника в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Монгольская сторона обратилась с просьбой о приостановке сообщения с целью предотвратить проникновение вируса на территорию Монголии», - говорится в сообщении.

Пассажиры отмененных поездов смогут вернуть билеты без дополнительных плат и сборов.

На сегодняшний день в России выявили 20 случаев заражения коронавирусом нового типа, 17 из которых зафиксировали у россиян, два случая — у граждан Китая и один у итальянца.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 116 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.