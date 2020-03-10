РИАМО - 10 мар. Более 200 тысяч человек посетили парки культуры и отдыха Московской области в Международный женский день, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства благоустройства.

В эти дни посетители парка могли насладиться выступлениями лучших вокалистов, коллективов города и приглашенных артистов.

«Чтобы порадовать самых дорогих на свете женщин – своих мам и бабушек, для детей провели творческие мастер-классы, где ребята собственными руками сделали подарки в виде красивых открыток с аппликациями. Затем дети поздравляли мам, говорили теплые слова и рассказывали им стихи», - говорится в сообщении.

В праздничный день женщин ждало немало приятных сюрпризов в парках – визажисты делали профессиональный макияж, а фотографы – запоминающиеся снимки.

В завершение праздника всех пришедших дам порадовали цветами.