РИАМО - 10 мар. В целях профилактики коронавируса в Мосгордуме установлены посты для измерения температуры, в залах столичного парламента проводится санитарная обработка, также в городской думе работает медицинский пункт, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В столичном парламенте серьезно относятся к соблюдению мер по профилактике коронавирусной инфекции. Мы руководствуемся указом мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» и рекомендациями Роспотребнадзора. Все установленные ограничения - своевременный и необходимый шаг, направленный на обеспечение безопасности москвичей и предотвращение распространения опасного вируса», - сказал Шапошников.

Он добавил, что в городском парламенте установлены посты для измерения температуры как депутатам и сотрудникам аппарата, так и посетителям, участникам плановых мероприятий Московского парламентского центра.

По его словам, в залах после совещаний и заседаний проводится санитарная обработка специальными средствами защиты, обеззараживается воздух. В Мосгордуме работает медицинский пункт, где есть необходимый запас масок, всегда доступны дезинфицирующие средства.

«Могу официально заявить, что информация о том, что в думе не введены меры защиты, не соответствует действительности. Утром 10 марта на посту измерения температуры в Мосгордуме у депутата Сергея Савостьянова была выявлена повышенная температура тела, в связи с чем ему было рекомендовано не проходить в здание, а обратиться в медицинское учреждение для диагностики и дальнейшего лечения», - рассказал Шапошников.

Он напомнил, что городские власти делают все возможное для предотвращения распространения Covid-19.

По мнению Шапошникова, граждане должны ответственно относиться к ситуации и к своему здоровью, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и руководствоваться только официальной информацией.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 114 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.