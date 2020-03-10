РИАМО - 10 мар. На востоке Москвы спасатели попытались снять убежавшего енота с высокого дерева, но испуганный зверек сорвался и упал, приземление енота оказалось благополучным, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Он отметил, что днем жители Борисовской улицы случайно заметили на одном из деревьев енота. Зверек сидел на ветке и был напуган. На помощь зверьку отправился экипаж «Спасрезерва».

«Енот сидел на дереве на высоте около 23 метров. Чтобы снять его, мы вызвали коленчатый подъемник. Но как только приблизились, енот побежал по ветке вверх, прыгнул и полетел вниз», - сказал старший смены Николай Голубев.

По его словам, под деревом енота Харитона уже ждала хозяйка. Она отвезла его к ветеринарам. Рентген и анализы показали, что зверек в результате падения не пострадал.