РИАМО - 10 мар. За 2019 год более 9,5 тысячи удостоверений тракториста-машиниста заменили в Подмосковье, а 17 тысяч выдали, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сотрудниками Гостехнадзора проведено за прошлый год около 24,5 тысячи экзаменов, по сравнению с предыдущим годом - увеличение на 21%. Успешно сдавшим экзамен выдано порядка 17 тысяч удостоверений тракториста. Годом раньше было выдано 14 тысяч. Заменено более 9,5 тысячи удостоверений тракториста-машиниста», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Увеличилось и количество учреждений, где можно сдать экзамены, их около 100.

Если оценка на экзамене положительная, то удостоверение тракториста выдают в этот же день сроком на 10 лет. После истечения срока действия удостоверение заменяют без сдачи экзамена.

Стать трактористом может любой житель старше 16 лет, зарегистрированный на территории Московской области. Нужно пройти медицинское обследование и получить профессию в образовательной организации по программе, связанной с самоходными машинами.