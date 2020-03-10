РИАМО - 10 мар. В связи с продолжением масштабных работ по реконструкции моста через Оку в подмосковном Серпухове будет изменено расписание пригородных поездов и экспрессов, которые курсируют между Москвой и Тулой, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Активная фаза работ по замене пролетных строений моста на первом главном пути будет проводиться в период с 12 по 22 марта. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме по технологии «закрытый перегон» – на время работ участок пути будет закрыт для движения поездов. Такие меры позволят повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы.

«Изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между Москвой и Тулой, Тулой и Курском. Некоторые пригородные поезда пустят по укороченному маршруту: не проследуют на участках Шульгино – Серпухов, Тула – Серпухов, Тула – Ясногорск. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт. Несколько электричек выведут из расписания», – отмечается в сообщении.

По информации компании-перевозчика АО «Центральная ППК», для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов будет запущен компенсационный автобус.

В течение трех лет будут укреплены опоры моста, заменены восемь пролетных строений с металлическими фермами, проведен комплекс работ по строительству новых объектов путевой инфраструктуры. Работы планируется завершить в 2021 году.

На время работ железнодорожники обеспечат пропуск поездов на участке Серпухов – Тарусская по соседнему пути в реверсивном режиме, пропуская составы поочередно в обе стороны.

Железнодорожный мост через Оку построен в 1928 году, его длина составляет 550 метров, высота в судоходной части реки – 21 метр.