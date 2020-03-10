РИАМО - 10 мар. В Тверском районе столицы возведут девятиэтажный отель общей площадью 25,3 тысячи квадратных метров в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В девятиэтажной гостинице общей площадью 25,3 тысячи квадратных метров разместится 145 гостиничных номеров и 43 апартамента. Подземный паркинг рассчитан на 89 машин», - говорится в сообщении.

Сейчас строятся монолитные конструкции надземной части, ведется устройство фасадов, кирпичная кладка, отделка техпомещений, монтаж внутренних инженерных систем. Завершение строительных работ планируется в 2021 году.

Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз проверит ход строительства гостиничного комплекса в центре Москвы по адресу: 1-ая Тверская-Ямская улица, дом 2. Возведение объекта осуществляется за счет инвестора.

Специалисты ЦЭИИС проведут проверку качества выполненных бетонных работ, каменную кладку, а также соответствие стройматериалов, применяемых при устройстве фасадов, требованиям техрегламентов и проектной документации.

«По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

На текущей неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз обследует 53 объекта строительства, выполнит 315 исследований, из них 86 – на объектах реновации жилого фонда.