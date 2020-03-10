РИАМО - 10 мар. Школьница из Одинцова избила дочь своей учительницы по английскому языку, которая была на класс ее младше, из-за плохих оценок, сообщает kp.ru.

15-летняя школьница на протяжении года конфликтовала со своей учительницей, которая ставила ей двойки по предмету и хотела вывести неудовлетворительную оценку за год, из-за чего ее могли оставить снова учиться в том же классе.

«Девочка регулярно прогуливает школу, пропуская уроки и важные контрольные. Учительница английского языка не стала с этим мириться и «вытягивать» четвертные оценки», - говорится в материале.

Родители учащейся попросили преподавателя позаниматься с ученицей и не ставить ей двойку за год. Учительница помогла девочке улучшить оценку и знания по предмету, но школьница не простила ей обид.

Сначала она просто задирала дочь преподавателя, но однажды, не рассчитав силы, сильно избила 14-летнего ребенка. Девочка не стала этого скрывать от матери. Они обратились в больницу и зафиксировали побои и тупую травму живота, с чем преподаватель пришла в полицию и написала заявление.

Когда неуспевающую школьницу вызвали на допрос, она сказала, якобы учительница сама на нее нападала, избивала, хватала за руки, таскала по коридору, била и оскорбляла в нетрезвом виде. Такие слухи она распространяет среди учеников.

В ответ на это педагог написала еще одно заявление в полицию за клевету. Правоохранители проводят проверку и разбираются в этой истории.