РИАМО - 10 мар. Государственное автономное учреждение Московской области «Центрлесхоз» продолжает выполнять санитарно-оздоровительные мероприятия на территории лесного фонда Подмосковья в рамках государственного задания, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

Специалисты проводят выборочные санитарные рубки в Московском учебно-опытном лесничестве (Воря-Богородское участковое лесничество, деревни Аксиньино и 1-ая Алексеевка). Силами Луховицкого-Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» продолжается уборка неликвидной древесины в сквере по улице Вахрушева, микрорайона Кашира-2, городского округа Кашира.

«Продолжены сплошные санитарные рубки в Шатурском лесничестве, Талдомском лесничестве, Московском учебно-опытном лесничестве, Ногинском лесничестве», – отмечается в сообщении.

В Дмитровском лесничестве (Хлебниковское участковое лесничество вблизи поселка Поведники городского округа Мытищи) проводится очистка мест рубок и сжигание порубочных остатков с целью недопущения распространения вредных организмов.

Все работы осуществляются с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и регламента по сжиганию порубочных остатков на территории земель лесного фонда Московской области. Работы планируется завершить в течение двух недель.