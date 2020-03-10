РИАМО - 10 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает наделение действующего президента РФ возможностью участвовать в выборах важным и актуальным шагом в современных условиях.

Во вторник депутаты Госдумы приняли в основном чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ. Также депутаты поддержали поправку Валентины Терешковой, в соответствии с которой президент России может баллотироваться на эту должность без учета срока своих полномочий. Глава государства Владимир Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков, но назвал необходимым согласование данной поправки с Конституционным судом.

«Конечно, стратегическим было понимание по президентским срокам, сохранения президентской вертикали. У нас огромная страна, огромную ответственность на себя всегда брал наш президент. И ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители. Поэтому возможность для действующего президента участвовать в выборах, выставить свою кандидатуру – это правильно, важно и актуально для сегодняшнего времени», - написал Воробьев в Instagram.

При этом Воробьев обратил внимание на слова президента, который назвал мнение россиян главным в вопросе по всем поправкам в Конституцию.

«Именно поддержка людей дает право и возможность принимать стратегические для страны решения. И для нас это, безусловно, пример того, как нужно реализовывать государственную политику», - подчеркнул Воробьев.

Также губернатор Подмосковья отметил, что принятые во втором чтении поправки касаются каждого.

«Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей», - добавил Воробьев.