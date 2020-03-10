РИАМО - 10 мар. В ближайшее время в поселке имени Цюрупы городского округа Воскресенск будет открыт дом культуры площадью 1,4 тысячи квадратных метров, центр досуга построят в рамках Национального проекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Особое внимание мы уделяем программам реконструкции домов культуры и переоборудования библиотек в рамках национального проекта «Культура». Сейчас библиотека должна быть одновременно и библиотекой, и антикафе, а дом культуры – совмещать все возможности для творчества, общения и созидания», – рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Новое культурное учреждение объединит пространства для концертов, выставок, мастерских и творческих студий. Дом культуры оснащен самым современным звуком и светом для кинопоказов, а экран для него специально привезли из Чехии.

Новый дом культуры станет местом для творчества, общения, созидания и просмотра любимых фильмов. Одновременно в учреждении смогут заниматься более 200 человек всех возрастов. Стоимость строительства нового объекта составила более 180 миллионов рублей.

18 лет в поселке имени Цюрупы городского округа Воскресенск не было дома культуры по причине того, что предыдущее здание сгорело в 2002 году.