РИАМО - 10 мар. 12 марта заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в очередной раз встретится с бизнесменами в муниципальном образовании, на этот раз запланировано общение с бизнес-сообществом городского округа Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Встреча заместителя председателя правительства Московской области пройдет по адресу: город Егорьевск, улица Советская, дом 73/20 (здание историко-художественного музея)», – уточняется в сообщении.

Хромов предлагает обсудить самые актуальные для бизнеса вопросы, которые требуют административной поддержки. В частности, планируется затронуть вопросы касательно поиска земельных участков или помещений для развития бизнеса; существующих федеральных и региональных мерах поддержки бизнеса, а также процедуры их получения; возможности продвижения продукции предприятий и выхода на экспорт.

Важным с точки зрения зампреда является обсуждение вопросов касательно развития производительности труда на предприятиях и профессиональной подготовки кадров. На встрече также обсудят другие актуальные для бизнеса вопросы.

Записаться на встречу можно по телефону горячей линии для бизнеса Подмосковья 0150 и по ссылке. Зарегистрироваться по ссылке необходимо до 11 марта 2020, 12:00. Начало встречи 12 марта в 10:00.

Более 100 предпринимателей посетили встречу с Вадимом Хромовым пятого марта в Раменском округе, было задано около 20 вопросов касательно улучшения инвестиционного климата в городском округе, а также относительно нововведения об обязательной маркировке товаров.