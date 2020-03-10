РИАМО - 10 мар. В конце марта - начале апреля на территории Московской области приступят к мероприятиям по ликвидации борщевика Сосновского, больше всего территорий против борщевика обработают в Можайском и Сергиево-Посадском городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Сезон активного уничтожения борщевика в регионе начнется в конце марта-начале апреля. Необходимо с ранней весны истреблять сорняк, чтобы он не поглотил другие растения и не нанес вреда здоровью населения. Сейчас завершаются подготовительные работы, в 46 городских округах области составлены дорожные карты с учетом соответствующего опыта и эффективных методов ликвидации сорняка», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Борьба с борщевиком в Подмосковье длится уже несколько лет. Общая площадь зараженных земель, которую планируют обработать в 2020 году, превышает 32 тысячи гектаров. Наибольшие площади в текущем году планируется обработать в Можайском городском округе – 4 тысячи гектаров, в Сергиево-Посадском – около 2 тысяч гектаров, в Клину — более 1 тысячи гектаров, Истре – около 1 тысячи гектаров.

«Это живучий сорняк, в области применяются различные эффективные способы избавления от него: выкапывание единичных экземпляров, многократное выкашивание, перепашка и дискование поля, замещение посевом других растений, обрезание соцветий, выжигание, а также протравливание гербицидами. В этом году планируется провести три этапа обработки земель от борщевика», – уточнил Разин.

С 2019 года в Подмосковье внедрена автоматизированная система борьбы с борщевиком при помощи дронов, которая подтвердила высокую эффективность, безопасность примененных средств для экологической обстановки и долговременный эффект обработки зараженных территорий. По словам министра, средства для удаления сорняка уже выделены.

«В этом году на борьбу с ядовитым сорным растением в регионе в муниципалитеты будет направлено порядка 350 миллионов рублей, на 10% больше, чем в прошлом», – пояснил Разин.

Борщевик Сосновского – одно из самых распространенных растений в Средней полосе России. Опасность этого крупного многолетнего растения заключается в том, что его сок при попадании на кожу человека может вызывать ожоги. Особенно опасен сок при попадании в глаза, так как под воздействием ультрафиолета может возникнуть ожог роговицы, а впоследствии – слепота.

Штрафы за борщевик введены в Подмосковье с ноября 2018 года. В этом году они не изменятся: гражданам — от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.