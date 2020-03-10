РИАМО – 10 мар. Нейрохирурги столичной детской больницы №9 имени Сперанского провели операцию трехмесячному мальчику, который поступил с врожденной деформацией головы – скафоцефалией, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

Эта патология встречается, как правило, у мальчиков. Она развивается у одного ребенка из двух тысяч и возникает из-за того, что происходит преждевременное зарастание одного или нескольких швов черепа (он деформируется).

«При скафоцефалии голова ребенка приобретает аномально узкую и длинную форму в виде перевернутой ладьи или лодки – череп удлинен в переднезаднем направлении. Виски вдавлены, нависают лобная и затылочная зоны головы», – говорится в сообщении.

Обследование показали, что у младенца рано закрылся черепной шов. Хирурги увидели компрессию субарахноидальных пространств – мозг омывался не со всех сторон, в затылке кости черепа давили на него. После операции мальчику не нужно было проходить дополнительных процедур по реабилитации. Врачам удалось полностью устранить дефект. Теперь у ребенка голова круглой формы.

«Детям со скафоцефалией важно сделать операцию в первые полгода жизни. Кости еще тонкие и мягкие, не так выражена деформация. Прогноз у нашего пациента хороший, голова будет расти в правильном положении», – отметил заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Горчаков.

На сегодняшний день больница является многопрофильным специализированным медицинским учреждением. Здания построены в 1910-2012 годах.