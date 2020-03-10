РИАМО - 10 мар. Новое отделение рентгенохирургических методов лечения открылось в Московском областном онкодиспансере в Балашихе, специалисты уже провели первую операцию с помощью современного оборудования – ангиографа, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Оборудование было закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Отделение рентгенохирургических методов лечения нужное и перспективное. В Московской области такое одно – для оказания этого вида помощи онкологическим пациентам. В нем проводится как диагностика, так и лечение онкологических заболеваний», – сказал главврач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

По его словам, при рентгенэндоваскулярной диагностике больным, нуждающимся в химиотерапевтическом лечении, устанавливают специальные помпы для проведения большого количества капельниц. Это позволяет вводить лекарство нужное количество раз без дополнительных проколов кожи.

Также проводится химиоэмболизация – закупорка сосудов, ведших к опухоли, благодаря чему опухоль перестает расти и наступает регресс болезни.

Как отметил Асташов, химиоэмболизация опухолей – один из новых и перспективных методов борьбы с раком. В том числе и при онкозаболеваниях не только на начальных, но и на третьей и четвертой стадиях.

В новом отделении будут проводить диагностику и лечение различных видов рака, в том числе при злокачественных опухолях печени, толстой кишки и ее придатка с метастазами в печени, поджелудочной железы, почек, тонкой кишки, мочевого пузыря.