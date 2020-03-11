Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе?
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Скоро россиянам предстоит голосовать по поправкам в Конституцию. Проверьте, знаете ли вы нормы действующего закона?
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (1/10)
Владимир Путин предложил ужесточить требования к будущим президентам. В частности, кандидат должен проживать в России не менее 25 лет. А какой сейчас ценз оседлости?
Не менее 20 лет
По Конституции президентом можно стать, если вы старше 35 лет и не менее 10 лет живете в России.
Не менее 15 лет
Президентом можно стать, если вы старше 35 лет и не менее 10 лет живете в России.
Не менее 10 лет
Верно. Кстати, если бы на момент первого избрания Владимира Путина президентом в 2000 году действовал ценз оседлости в 25 лет, он не смог бы участвовать в выборах.
Не менее 25 лет
Президентом можно стать, если вы старше 35 лет и не менее 10 лет живете в России.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (2/10)
А что там с количеством президентских сроков в действующей Конституции?
Фото Максим Блинов © РИА Новости
Не более двух сроков
Нет, не более двух президентских сроков подряд. Это позволило Владимиру Путину переизбраться в 2012 и 2018 годах. Сейчас предлагается убрать слово «подряд».
Не более двух сроков подряд
Верно. Слово «подряд» Владимир Путин и предложил убрать, допустив при этом «обнуление» президентских полномочий.
Не более четырех сроков подряд
Нет, не более двух президентских сроков подряд. Слово «подряд» Владимир Путин предлагает убрать. Оно позволило ему переизбраться в 2012 и 2018 годах.
Нет ограничений по срокам
Сейчас пост президента можно занимать не более двух президентских сроков подряд. Слово «подряд» Владимир Путин предлагает убрать.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (3/10)
Сколько сейчас длятся полномочия избранного президента и Госдумы?
По четыре года – для президента и Госдумы
Так было до конституционных поправок 2009 года, предложенных Дмитрием Медведевым. Сейчас полномочия президента длятся шесть лет, Госдумы — пять.
По пять лет – для президента и Госдумы
Не совсем верно: для Госдумы – пять лет, для президента – шесть. До медведевских поправок 2009 года для всех было по четыре года.
Шесть лет – для президента, четыре — для Госдумы
Наполовину угадали: для президента – шесть лет, для Госдумы – пять. До медведевских поправок 2009 года было по четыре года.
Шесть лет – для президента, пять лет — для Госдумы
Бинго!
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (4/10)
Чиновникам, занимающим «критически важные» должности, предлагается запретить иметь иностранное гражданство и вид на жительство. А сейчас можно?
Фото Наталья Селиверстова © РИА Новости
Можно
Нет, тоже нельзя. Но это регулировалось не Конституцией, а федеральными законами.
Нельзя только президенту
Нет, не только ему. Но это регулировалось не Конституцией, а федеральными законами.
Нельзя только президенту, премьер-министру и депутатам, а теперь еще и губернаторам
Нет, главам регионов тоже нельзя было. Просто это регулировалось не Конституцией, а федеральными законами.
Нельзя, но это не прописано в Конституции
Точно.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (5/10)
Еще президент предложил закрепить в основном законе понятие «сенаторы». Кто это такие?
Фото Григорий Сысоев © РИА Новости
Это новое название депутатов
Нет, депутатов не тронут — у них неприкосновенность. Впрочем, как и у сенаторов. Сенаторы — это члены Совета Федерации, но ранее в законе такого слова не было.
Это члены Совета Федерации
Верно. Их и сейчас неофициально называют сенаторами, но в законодательстве такого слова нет.
Члены нового органа государственной власти – Сената
Нет, никакого Сената вводить не планируется. Сенаторами и сейчас неофициально называют членов Совфеда, но в законодательстве такого слова нет.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (6/10)
Также Путин предложил внести в Конституцию слово «Бог». А что про религию говорится в действующей редакции закона?
Фото Александр Зайцев © Одинцовское Информагентство
Ничего не говорится
Нет, говорится, что Россия — светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Россия — православное государство, хотя атеисты или исповедующие иные религии в нем не преследуются
Нет, Россия — светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Россия — многоконфессиональное государство, и каждый имеет право исповедовать любую религию
Нет, Россия — светское государство, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Россия — светское государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве обязательной
Верно.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (7/10)
Еще одно нововведение — закрепление семьи как союза мужчины и женщины. А что сказано о семье в действующей Конституции?
Семья — это союз двух граждан на основе взаимной любви и уважения
Нет, такого там нет. Но указано, что семья находится под защитой государства.
Семья — это союз двух людей, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния
Нет, такого в Конституции нет. Но закреплено, что семья находится под защитой государства.
Ничего не сказано, для этого есть Семейный кодекс
Не совсем. В Конституции написано, что семья — под защитой государства.
Что семья находится под защитой государства
Верно. Семья, материнство и детство находятся под защитой государства согласно Конституции.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (8/10)
Прожиточный минимум и индексация пенсий закреплены в Конституции?
Фото Николай Корешков © РИАМО
Нет, Владимир Путин как раз предлагает туда это добавить
Верно. Президент предлагает закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий не реже раза в год.
Только прожиточный минимум
Нет, там ничего об этом нет. Президент предлагает закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий не реже раза в год.
Только индексация пенсий
Нет, там ничего об этом нет. Президент предлагает закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий не реже раза в год.
Там закреплены определенные нормы, Путин предлагает их увеличить
Нет, там ничего об этом не сказано. Президент предлагает закрепить размер МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий не меньше раза в год.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (9/10)
Что, согласно Конституции, является высшей ценностью?
Фото Нина Зотина © РИА Новости
Многонациональный народ Российской Федерации
Нет, высшей ценностью признан человек, его права и свободы.
Территориальная целостность государства и демократический строй
Неверно. Высшей ценностью признан человек, его права и свободы.
Человек, его права и свободы
Да! «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». (Статья 2)
Благополучие и процветание России
Нет, высшая ценность – это человек, его права и свободы. Конституцией закреплена обязанность государства по признанию, соблюдению и защите этих прав и свобод.
Поправки в Конституцию РФ. А ты в курсе? (10/10)
Когда была принята Конституция Российской Федерации?
В 1991 году
В 1992 году
В 1993 году
В 2000 году
Практикующий юрист
Поздравляем, вы правильно ответили на большинство вопросов. В российском законодательстве вы ориентируетесь, как рыба в воде. Как говорится, закон суров, но есть закон. (лат. Dura lex, sed lex!).
Абитуриент юрфака
В общих чертах Конституцию вы знаете, но до идеала пока далеко. Самое время проштудировать главный нормативный акт страны, ведь в нем меньше ста страниц! До 22 апреля точно успеете.
Елена Исинбаева
Знаменитая спортсменка призналась, что прочитала основной закон только после того, как президент включил ее в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции. Но все-таки прочитала! И вам пора.
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