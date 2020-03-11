РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска в среду проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей в транспортных средствах, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует, что будут усилены меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе при перевозке в транспорте. Очередное мероприятие «Детское кресло» проведут 11 марта», – говорится в сообщении.

Сотрудники проверят, соответствует ли весу и росту ребенка детская удерживающая система, обеспечивая ему безопасное нахождение в автомашине при возможном столкновении. Административный штраф по статье 12.23 части 3 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

Кроме того, на стоянках возле гипермаркетов будут проверять, не оставляют ли родители в транспортных средствах на время походов по магазинам одних детей младше 7 лет, что запрещено законом. Также родителям напомнили, что запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.