РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В Подольске в Школе молодого юриста в среду автор тренинга по эмоциональному интеллекту Максим Дмитриев расскажет всем желающим о том, как распознать ложь по поведению человека, и приведет примеры из юридической практики, сообщается в группе «Школа молодого юриста – город Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«11 марта с 18:00 до 19:00 в Школе молодого юриста состоится очередная лекция. Спикером выступит профайлер, автор тренинга по эмоциональному интеллекту Максим Дмитриев. Он расскажет, как распознать ложь по поведению человека; что испытывают лжецы и как это проявляется в их поведении; приведет интересные и показательные примеры лжи в юридической практике», – говорится в сообщении.

Лекция пройдет по адресу: Подольск, улица Комсомольская, дом №1, здание колледжа АНО ПО МОКИТ, аудитория №413. Вход для всех желающих свободный. Справки по телефону: 8(915)215-80-61.