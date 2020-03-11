РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 мар. Представители Главгосстройнадзора Подмосковья в среду проведут прием жителей в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В среду, 11 марта, в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Котельники состоится прием граждан. Его проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №9 Главгосстройнадзора Московской области», – говорится в сообщении.

Прием пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №62, кабинет №12. Предварительно записываться не нужно.