РИАМО - 10 мар. Новая архитектурно-художественная подсветка появилась у столичного храма Святителя Николая в Заяицком, на объекте установили 209 осветительных приборов, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы.

Работы по монтажу и электроснабжению выполнили специалисты «Объединенной энергетической компании».

«Архитектурная подсветка придает новый облик зданию в ночное время. Она выгодно расставляет акценты и выделяет наиболее примечательные элементы на фасаде храма», - говорится в сообщении.

Храм Святителя Николая расположен на острове Балчуг в центре Москвы. Здание является одним из старейших храмов в городе. Первое упоминание о нем датируется 1518 годом. Сначала церковь была деревянной, но в 1652 году храм возвели из камня.

В 1932 году храм закрыли и устроили в нем трансформаторный цех и электроремонтную службу. Верующим храм вернули лишь в 1996 году.