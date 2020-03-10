РИАМО – 10 мар. Министерство экологии и природопользования Московской области спроектировало в Волоколамском городском округе заказник областного значения «Чередовский» площадью более 994 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«При обследовании проектируемой ООПТ (особо охраняемой природной территории – ред.) биологи зафиксировали обитание 64 видов позвоночных животных, в том числе один вид рыб, три вида амфибий, один вид рептилий, 45 видов птиц и 14 видов млекопитающих. В их числе – охраняемые на территории области черный коршун, серый журавль, трехпалый дятел и кедровка», – отмечается в материале.

Флора заказника разнообразна. Биологи нашли пять видов лишайников и растения, занесенные в Красную книгу, например, ветреницу дубравную, подлесник европейский и подберезовик разноцветный.

Заказник расположится на землях Судниковского и Волоколамского лесничеств.

Территория заказника особо охраняемая, поэтому там будет действовать запрет на строительство, прокладку дорог, разведение костров, размещение туристов и другую деятельность, которая может нарушить гидрологический режим.