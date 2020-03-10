РИАМО - 10 мар. Москвичи, вернувшиеся из Италии и других стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, не посещали работу и соблюдали изоляционный режим, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Очень важно, что и сами жители, и их работодатели соблюдают правила безопасности. Благодаря совместным усилиям нам до сих пор удается сдерживать распространение инфекции в Москве», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что с момента запуска горячей линии по вопросам, которые связанны с коронавирусом, обратилось уже более 14 тысяч человек.

За больничными листами обратились почти 3 тысяч жителей, которым после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией показано провести две недели в изоляции дома.

В кратчайшие сроки в столице удалось развернуть систему колл-центров, которые принимают обращения жителей по вопросам коронавируса. Специалисты колл-центра могут ответить на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе и борьбе с ним. Сейчас в колл-центре работают 170 человек.

Уже во вторник на горячую линию обратилось рекордное количество человек – около 4 тысяч, что, по мнению Раковой, говорит о том, что москвичи ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 114 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.