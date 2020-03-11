РИАМО - 11 мар. Авиакомпания «Победа» приостановила полеты из российской столицы в итальянские города Бергамо, Рим, Римини, Пиза и Тревизо с 11 по 31 марта из-за введения в Италии запрета на въезд и выезд, сообщается на сайте лоукостера.

«Уважаемые клиенты отмененных рейсов! В ближайшее время вам будут направлены по электронной почте на выбор два варианта: перелет рейсами «Аэрофлота» в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи или полный возврат денежных средств», - говорится в сообщении.

Авиакомпания выразила сожаления о доставленных пассажирам неудобствах.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 114 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.