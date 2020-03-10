РИАМО - 10 мар. Российская группа «Би-2» перенесла концерты в Германии — в Бамберге и Дюссельдорфе — и в Чехии (в Праге) из-за запрета на массовые мероприятия после вспышки коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Перенесены концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. Концерты в Таллине и Риге планируется провести в назначенные даты», - говорится в материале.

Одиннадцатого марта планировался концерт в Праге, 13 марта – в Бамберге, а 15 марта – в Дюссельдорфе. Билеты будут действительны и на новые назначенные даты. Даты переносов пока не оглашались.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 114 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.