РИАМО - 10 мар. Порядка 10,5 тысяч женщин и детей смогли бесплатно посетить государственные музеи Подмосковья в Международный женский день, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Были открыты экспозиции заповедников: Чехова «Мелихово», Пушкина, Менделеева и Блока, Чайковского, усадьба «Мураново» имени Тютчева. Бесплатный вход предоставили Зарайский кремль, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, Московский областной музей народных художественных промыслов, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник», - отмечается в материале.

Также день бесплатных посещений для женщин и детей устроили в Серпуховском историко-художественном музее, Военно-техническом музее, музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

На всех площадках были организованы праздничные мероприятия, концерты, театрализованные постановки и тематические акции.

В 2019 году порядка 5 тысяч женщин смогли посетить региональные музеи без оплаты в честь 8 Марта.