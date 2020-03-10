РИАМО - 10 мар. В сентябре текущего года в городском округе Солнечногорск пройдет чемпионат России по мотокроссу, в мероприятии примут участие несколько десятков человек, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Первенство пройдет на трассе мотоцентра «Ленинград», который расположен в территориальном управлении Пешковское. Совершенствование инфраструктуры площадки обсудили глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов и основатель мотоцентра «Ленинград» Дмитрий Ворохов.

«Мероприятие такого масштаба пройдет в округе впервые. Мы должны организовать для участников чемпионата достойную площадку. Кроме того, очень важно, чтобы гости из других уголков нашей страны чувствовали се6я комфортно, поэтому в планах — улучшение инфраструктуры вблизи трассы. Сделаем все, чтобы чемпионат прошел на высшем уровне», — сказал Слепцов.

В 2019 году чемпионат проводился сразу на двух территориях — в Коврове и Красном-на-Волге.