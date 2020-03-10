РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В подмосковном Подольске жители двух домов ЖК «Сосновка» задолжали управляющей компании «Импульс» более 18 миллионов рублей, по 32 должникам подготовлены заявления в суд, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«По состоянию на 10 марта задолженность населения по домам №№1 и №2 ЖК «Весенний» перед ООО «Импульс» составляет 18 201 358 рублей (с начислениями за февраль 2020 года). По состоянию на 10 марта 2020 года в УК «Импульс» уже подготовлены для подачи в суд заявления о взыскании задолженности в отношении 32 должников», - говорится в сообщении.

ООО «Импульс» призывает всех должников к принятию срочных мер, направленных на погашение образовавшейся задолженности. В срок до 25 марта 2020 года им предлагают погасить имеющуюся задолженность по указанным в платежном документе реквизитам.

В кассе компании прием платежей ведется в рабочие дни по банковским картам и без взимания комиссии. Также можно обратиться в УК по вопросу заключения соглашения о погашении задолженности в рассрочку на взаимоприемлемых условиях.

В случае невнесения суммы долга в указанный выше срок и незаключения соответствующего соглашения о рассрочке задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг будет взыскана в судебном порядке с возложением на должника судебных расходов, в том числе по оплате госпошлины, расходов по представительству в суде юриста и иных судебных издержек.

УК ведет большую претензионно-исковую работу с должниками. За 2019 год подано 32 исковых заявления на сумму 3,735 миллиона рублей. Отправлено приставам на исполнение судебных приказов и исполнительных листов на 1,433 миллиона рублей. Значительная часть должников оплачивает задолженность по предъявленным исполнительным документам в добровольном порядке, осознавая все негативные последствия исполнительного производства.

Судебные приставы в ходе исполнительного производства проводят следующие мероприятия, направленные на взыскание долга: арест всех имеющихся счетов и банковских карт; арест транспортных средств должника; наложение ограничения на имеющиеся объекты недвижимого имущества; ограничение на выезд за границу; ограничение в пользовании водительскими правами; взыскание исполнительского сбора и другие.

Также действенным методом взыскания является направление УК исполнительных документов непосредственно в банки и по месту работы должников.