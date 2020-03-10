РИАМО - 10 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение, согласно которому действующий президент РФ Владимир Путин сможет выставить свою кандидатуру на новых выборах главы государства, столичный градоначальник подчеркнул, что сильной стране нужен сильный лидер.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки или снять ограничение по их количеству. Президент РФ Владимир Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков, но назвал необходимым согласование поправки с Конституционным судом.

«Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны», - написал Собянин на своем сайте.

Он отметил, что для введения этих поправок, помимо решения Конституционного суда и принятия Госдумой и Советом Федерации, понадобится провести всенародное голосование, поэтому в первую очередь от мнения граждан зависит, будет ли принят этот документ.

Собянин отметил, что мир очень нестабильный и шаткий, а реальность постоянно испытывает на прочность, поэтому сильной стране нужен сильный президент.

По его словам, на данный момент Россия не может позволить себе быть слабой, так как есть много вызовов: общее замедление темпов экономического развития, резкое падение цен на энергоресурсы, коронавирус и прочее. Удар наносится по развивающимся странам, в том числе и по России.

Мэр отметил, что неизвестно, какие испытания будут впереди, но очевидно, что будет непросто.

«Всегда был уверен: Россия может быть только сильной страной, слабая Россия перестанет существовать как государство», - подчеркнул Собянин.

Он считает, что возможность для действующего президента пойти на новые выборы – не переназначиться, а пойти на выборы – это правильное решение.