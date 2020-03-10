РИАМО - 10 мар. В подмосковной Кашире спасатели смогли вскрыть дверь в квартиру, где находился мужчина без сознания, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«Применив ручной инструмент, мы вскрыли дверь. В квартире находился мужчина, которому требовалась срочная медицинская помощь», - сказал старший смены Владимир Толстиков.

Спасателей вызвала дочь пожилого мужчины, которая пришла его проведать. Она не смогла открыть дверь, потому что ключ был вставлен в замок с другой стороны.

Пожилой мужчина находился в квартире без сознания. Приехавшие на место врачи предварительно диагностировали у него инсульт.