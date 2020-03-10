РИАМО - 10 мар. На территории подмосковных лесов благодаря раннему потеплению стали просыпаться большие рыжие муравьи, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Насекомые выползли, чтобы согреть свои гнезда в муравейниках. Образуя из своих тел живые «зеркала», они словно солнечные батареи накапливают тепло, которое сверху прогревает муравьиные «домики».

«Основная задача – это прогрев гнезда для того, чтобы его просушить и запустить процесс рождения новых муравьев, которые должны восполнить потери, понесенные колонией за зиму», – сказал начальник отдела защиты лесов «Мособллеса» Святослав Некляев.

Он добавил, что также в лесах замечены вылетевшие из куколок цветочные бабочки. Еще один фактор наступления фенологической весны – раннее появление грибов в лесу. К примеру, в Шатуре лесничие нашли первый весенний гриб – саркосцифу алую.

«Чаша эльфа», именно так в народе называют этот съедобный гриб, появляется в лесу первым. На вкус для многих он кажется полным разочарованием. Однако опытные грибники заявляют, что при правильном приготовлении вкус гриба раскрывается и блюда из него становятся настоящим весенним деликатесом. Достаточно перед приготовлением проморозить эти лесные диковинки», – заключил Некляев.