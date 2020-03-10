РИАМО - 10 мар. Московский городской суд 26 марта повторно проверит законность приговора активисту Константину Котову, которого приговорили к четырем годам колонии за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы суда.

«В 10:00 26 марта Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор в отношении Константина Котова», - сказал собеседник агентства.

Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело Константина Котова на новое рассмотрение.

В сентябре прошлого года Котова приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга и шествия).