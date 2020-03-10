РИАМО - 10 мар. Тело мужчины обнаружили в доме по улице Некрасова в подмосковном Звенигороде, по подозрению в убийстве задержали сожительницу жертвы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в следственное отделение по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области владелица дома, сожительница мужчины 1979 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По данным правоохранителей, женщина ударила сожителя ножом в результате ссоры при распитии спиртного.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемая задержана.