РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В одном из домов на улице Плещеевская Подольска во вторник вечером временно отключили холодную воду из-за прорыва трубы, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что по улице Плещеевская, в доме №33 временно приостановлена подача холодного водоснабжения. Причиной послужил прорыв трубы под полом. Ведутся ремонтные работы», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.