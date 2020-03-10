РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Жители микрорайона Климовск Подольска попросили власти расширить дорожку на набережной реки Петрицы и отремонтировать асфальт, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил расширить дорожку на набережной реки Петрицы, так как люди, которые сидят вдоль нее на скамейках, вынуждены поджимать ноги, чтобы не мешать прохожим. По его словам, дорожка настолько узкая, что двум прохожим сложно разойтись, а чтобы пропустить маму с коляской, нужно сходить на газон. Также он попросил сделать рядом велосипедную дорожку и отремонтировать асфальт.

«В 2020 году на тротуаре запланирован ямочный ремонт. Для включения строительства велодорожки в план мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» жителям необходимо подать заявку через официальный портал администрации подольск-администрация.рф», – сказал заместитель главы по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

По его словам, прибрежную зону реки Петрицы благоустроили в 2016 году.

«Тогда же была обустроена пешеходная зона с лавочками, урнами и уличным освещением. Установили еще детскую игровую и волейбольную площадки, оборудовали пляжную зону», – заключил Гребенюк.