РИАМО - 10 мар. Депутаты Государственной думы на заседании во вторник приняли в основном чтении проект закона о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает ТАСС.

«Законопроект о поправке к Конституции <…> включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа», - говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин озвучил предложение о внесении в Конституцию поправки, которая предусматривает досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Президент России Владимир Путин, выступая в думе, отметил, что в этом нет необходимости. Предложенная поправка была отозвана. В то же время это предложение готовы были поддержать почти все фракции Госдумы, кроме КРПФ.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля. Участие в голосовании смогут принять все совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, и тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы.