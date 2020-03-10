РИАМО (МЫТИЩИ) – 10 мар. Более 50 памятников и мемориалов в городском округе Мытищи приведут в надлежащий вид, отремонтируют и обновят до 30 апреля 2020 года, сообщается на сайте администрации горокруга.

В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы, страна готовится к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках муниципальной программы десятки памятников и мемориалов на территории городского округа Мытищи приведут в надлежащий вид, отремонтируют, обновят.



«Специалисты еще в феврале занялись приведением в надлежащее состояние памятников и воинских захоронений, расположенных на территории округа. Всего таких объектов в Мытищах – 53. После ремонта памятники сохранят свой исторический вид, подрядчик использует для ремонта материалы в точном соответствии с первоначальным проектом памятника. На данный момент работы выполнены на 30%, а к 30 апреля работы будут завершены на 100%», – говорится в сообщении.

Памятники на территории округа содержатся в должном состоянии. Но есть объекты 50-х годов, которые нуждаются в более глубоком ремонте, уходе или восстановлении.

«Например, мытищинский центральный памятник – Вечный огонь. Здесь будут проведены основательные работы по замене плиточного покрытия, износ которых составлял более 50%, также будет глобальная перекладка гранита. Также у памятника подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба, Самолет По-2 будут установлены вазоны в виде пятиконечных звезд, внутри которых будут посажены цветы – петунии, бархатцы», – добавляется в сообщении.

Как отмечается в материале, основные работы, которые запланированы, относятся к восстановлению плиточного покрытия и гранитной и мраморной облицовки. Также запланированы работы по помывке и очистке металлических поверхностей памятников, мемориальных досок и благоустройство прилегающей территории.