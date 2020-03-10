РИАМО - 10 мар. 11 марта в городском округе Истра откроется клуб «Активное долголетие», в мероприятии примут участие более 100 жителей старшего возраста, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В качестве почетных гостей на праздник приглашены глава городского округа Татьяна Витушева и российский поэт-песенник, композитор, автор-исполнитель, продюсер Константин Арсеньев.

«В программе: представление проекта, торжественное открытие клуба, мастер-классы по живописи, творчеству, дыхательной гимнастике и пению», – отмечается в сообщении.

В завершение мероприятия Константин Арсеньев выступит перед жителями округа с концертной программой.

Мероприятие состоится 11 марта по адресу: Московская область, город Истра, улица Ленина, дом 19 («Дом ветеранов»). Начало в 12:00.